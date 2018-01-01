Стрілянина в Одесі: двоє вбитих, четверо поранених (відео)

Під час стрілянини поранення отримали троє правоохоронців та випадковий очевидець події

Внаслідок стрілянини, яка сталася сьогодні в центрі Одеси під час затримання розшукуваного чоловіка, було ліквідовано самого злочинця, а також постраждали ще п’ятеро осіб. З них поранення отримали троє правоохоронців та випадковий очевидець події. Ще одного чоловіка вбито. Про це повідомила поліція Одеської області. «Сьогодні на



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Місце стрілянини в Одесі

Під час стрілянини поранення отримали троє правоохоронців та випадковий очевидець події

Внаслідок стрілянини, яка сталася сьогодні в центрі Одеси під час затримання розшукуваного чоловіка, було ліквідовано самого злочинця, а також постраждали ще п’ятеро осіб. З них поранення отримали троє правоохоронців та випадковий очевидець події. Ще одного чоловіка вбито. Про це повідомила поліція Одеської області.

«Сьогодні на вул.Новосельського, під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, зловмисник почав чинити опір та відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї. Аби припинити протиправні дії зловмисника, працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого правопорушника було ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у приміщенні, з якого велася стрілянина, поліцейські знайшли вхід у катакомби, де було виявлено цілий арсенал зброї. Вживаються заходи з її вилучення.

Зараз правоохоронці продовжують працювати на місці події.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка, під час якої було вбито злочинця і отримали поранення трох поліцейських. Пізніше ЗМІ повідомили, що ліквідований поліцейськими чоловік - відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.