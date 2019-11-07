Перший одеський електробус через брак моці знову вийшов з ладу



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Перші рейси першого елетробуса часто стають глевкими Фото: сайт 048.ua

Транспортний засіб має негаразди з акумуляторами

Вироблений в Одесі перший електробус часто виходить з ладу на лінії через брак моці. Зокрема, у ніч на 7 листопада транспорт не зміг належно обслужити пасажирів тролейбусного маршруту №10 і зупинився на перетині вулиць Ришельєвської і Успенської.

Про це повідомляють місцеві інтернетресурси.

Причиною зупинок електробуса на лінії є акумуляторні батареї, що через технічні вади поки не можуть заряджатися від тролейбусних електроліній.

Зазначимо, що електробус було виготовлено на потужностях заводу «Одесміськелектротранс» на базі тролейбуса Skoda 21 Tr. Його акумулятори мають заряджатися від контактної тролейбусної мережі і долати до 50 кілометрів за рахунок автономного ходу.

Електричний автобус отримав сертифікат відповідності, перший рейс зробив 22 жовтня.

Зараз фахівці заводу «Одесміськелектротранс» працюють над створенням другого електробуса. Всього підприємство планує виготувати п'ять одиниць такого транспорту.