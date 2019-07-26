Суд відпустив ексначальника поліції Одещини під домашній арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Головін у суді

Прокурори просили арештувати Головіна з альтернативою застави у 23 мільйони 133 тисячі гривень

Солом’янський суд Києва у п’ятницю пізно ввечері відправив під домашній арешт ексначальника поліції Одеської області, підозрюваного у розкраданні речових доказів.

«Застосувати до підозрюваного Головіна Дмитра Валерійовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання цілодобово. Строк тримання під домашнім арештом визначити до 25.09.2019 включно», - йдеться у рішенні суду.

Головін також має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Прокурори просили арештувати Головіна з альтернативою застави у 23 мільйони 133 тисячі гривень. Вони вважають, що екс-чиновник може переховуватись від слідства на окупованих територіях, де він із дружиною нібито має нерухомість.

Крім того, прокурори стверджували, що Головін спілкується з чоловіком, який мешкає в окупації, і у телефонних розмовах з ексначальником поліції Одещини вихвалявся, що заочно засуджений в Україні до в'язниці, хвалив так звані республіки та звав туди Головіна.

Також прокурори апелювали до того, що двоє інших підозрюваних у справі, заступник Головіна та підприємець, вже переховуються від правоохоронців. За словами прокурорів, дружини Головіна та його заступника Костянтина Гейка одночасно придбали квартири по сусідству, що свідчить про пов'язаність підозрюваних.

Водночас сам Головін під час засідання заявив про невідповідність інформації у матеріалах справи. Зокрема, у витягу про нібито його квартиру на Луганщині власником майна вказаний його повний тезка, але 1973 року народження (Головін народився у 1975 році).

Захист вважав клопотання про арешт необґрунтованими та просив не обирати запобіжний захід взагалі. Адвокати говорили, що Головін не збирається переховуватися. Зокрема, він двічі протягом року був на відпочинку за кордоном і повертався, проводив робочі наради з НАБУ щодо встановлення обставин справи.

Ексначальник одеської поліції підтвердив, що знайомий із чоловіком, який телефонував йому з Луганщини, однак стверджує, що дзвінок був лише один і його співрозмовник був п'яний.

Захист вважав клопотання про арешт необґрунтованими та просив не обирати запобіжний захід взагалі. Адвокати говорили, що Головін не збирається переховуватися. Зокрема, він двічі протягом року був на відпочинку за кордоном і повертався, проводив робочі наради з НАБУ щодо встановлення обставин справи.

На початку засідання захист також просив випустити Головіна зі скляної клітки. Однак працівники конвою відповіли, що в такому разі на забезпечення безпеки буде потрібен час, і суд вирішив, що немає необхідності випускати Головіна.

Як повідомлялось, 25 липня в Одесі детективи НАБУ спільно із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали Дмитра Головіна, який очолював поліцію Одеської області з вересня 2016 по квітень 2019 рр.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін навесні подав у відставку. За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: «Без коментарів».

Головіну та ще трьом особам повідомлено про підозру. Як повідомляє Національне антикорупційне бюро, справа стосується незаконного заволодіння великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу.