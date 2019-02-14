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    Тимчасово не працюватиме кол-центр департаменту адмінпослуг

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    Тимчасово не працюватиме кол-центр департаменту адмінпослуг

    13 лютого тимчасово не працюватиме кол-центр Департаменту адмінпослуг

    У зв'язку з технічною необхідністю 13 лютого 2019 року з 9:00 до 18:00 тимчасово не працюватиме кол-центр Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

    Залишити заявку на зворотний зв'язок можна за телефоном: 705-55-55. Набравши вказаний номер, прослухайте інформацію голосового меню, після чого натисніть послідовно цифри 9 і 1.

    Після усунення неполадок адміністратори Центру адмінпослуг зв'яжуться з Вами.

    Отримати консультацію та записатися на прийом при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради також можна за адресами:

    • вул. Косовська, 2д;
    • вул. Ген. Петрова, 22;
    • вул. Корольова, 9;
    • пр-т Добровольського, 106.

    Департамент надання адміністративних послуг приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

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