Тимчасово не працюватиме кол-центр департаменту адмінпослуг
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Розсилка
13 лютого тимчасово не працюватиме кол-центр Департаменту адмінпослуг
У зв'язку з технічною необхідністю 13 лютого 2019 року з 9:00 до 18:00 тимчасово не працюватиме кол-центр Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради.
Залишити заявку на зворотний зв'язок можна за телефоном: 705-55-55. Набравши вказаний номер, прослухайте інформацію голосового меню, після чого натисніть послідовно цифри 9 і 1.
Після усунення неполадок адміністратори Центру адмінпослуг зв'яжуться з Вами.
Отримати консультацію та записатися на прийом при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради також можна за адресами:
- вул. Косовська, 2д;
- вул. Ген. Петрова, 22;
- вул. Корольова, 9;
- пр-т Добровольського, 106.
Департамент надання адміністративних послуг приносить свої вибачення за тимчасові незручності.