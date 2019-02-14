Тимчасово не працюватиме кол-центр департаменту адмінпослуг



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13 лютого тимчасово не працюватиме кол-центр Департаменту адмінпослуг

У зв'язку з технічною необхідністю 13 лютого 2019 року з 9:00 до 18:00 тимчасово не працюватиме кол-центр Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

Залишити заявку на зворотний зв'язок можна за телефоном: 705-55-55. Набравши вказаний номер, прослухайте інформацію голосового меню, після чого натисніть послідовно цифри 9 і 1.

Після усунення неполадок адміністратори Центру адмінпослуг зв'яжуться з Вами.

Отримати консультацію та записатися на прийом при особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради також можна за адресами:

вул. Косовська, 2д;

вул. Ген. Петрова, 22;

вул. Корольова, 9;

пр-т Добровольського, 106.

Департамент надання адміністративних послуг приносить свої вибачення за тимчасові незручності.