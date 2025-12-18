Головна Одеса Новини
Тимчасово перекрито рух на трасі Одеса-Рені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт
«Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок»

Тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

«Увага! Тимчасове перекриття руху транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), по території с. Маяки. Про відновлення руху на даній ділянці дороги повідомимо згодом. Приносимо вибачення за незручності та просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок», – йдеться у повідомленні.

Причина наразі невідома.

Водночас, за даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт.

До слова, росіяни завдали удару по підстанції в місті Арциз, що на Одещині. Компанія ДТЕК показала наслідки руйнувань внаслідок російської атаки. «Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки», – написали у ДТЕК.

