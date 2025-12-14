Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пошкоджене цивільне судно у порту «Чорноморськ»
фото: dsns.gov.ua

До відчутних результатів в Одесі ще досить далеко

Російські терористи стараються. Цієї ночі теж «визволяли» Одесу. У людей немає електроенергії, води, тепла. Є ті, хто має комбо з оцих трьох компонентів.

У місті потрохи відновлюють електропостачання, бригади працюють цілодобово. Але до відчутних результатів ще досить далеко. За допомогою генераторів наповнюють систему водопостачання – вона спорожніла через відключення електроенергії. У місті є черги за водою. Організовано підвіз води і працюють 16 бюветів. Але нестача води все одно відчувається гостро. Потяги затримуються, кілька електропотягів скасовано взагалі.

Найкритичніша ситуація у містечку Арциз, що на півдні Одещини. Немає термінів взагалі по відновленню обʼєктів життєдіяльності. Місцева влада говорить про два тижні мінімум. Воду і генератори везуть в Арциз з інших міст. В Одесі організовують гарячу їжу для тих, хто її потребує. Food Train базується на залізничному вокзалі. Поновлюють електроенергію в портах Одеси та області.

Складна ситуація у медичних закладах. Не всі, на жаль, мають змогу повноцінно функціонувати. Поліція ще позаминулої ночі оголосила загальний збір, на вулиці міста виведено практично весь особовий склад. Поліцейські патрулі опікуються правопорядком.

В Одесі організували більше 400-х пунктів незламності. Цю місію взяли на себе різноманітні бізнеси в основному, і влада. В Одесі не працюють повноцінно світлофори, а лише ті, які на акумуляторах. Як довго їх вистачить, невідомо. Відчутно погано працює мобільний звʼязок. Наявних генераторів і акумуляторів на вишках явно недостатньо.

Але от про що я хочу сказати в черговий раз. Телефонує мені мій товариш з іншого міста і каже: «Я бачив ваші підстанції після влучань. Блін, там навіть елементарного захисту немає! Навіть імітації!».

І оце теж питання до ДТЕК. Як так? На четвертому році війни. Після всіх попереджень і прогнозів! Багато підстанцій постраждали не від прямого влучання, а від прильотів уламків. Певні конструкції та інженерні рішення могли б захистити хоч на якісь відсотки.

Ми пам’ятаємо, як всі ці роки велися розмови про спорудження для захисту критичної інфраструктури. Мова йшла про мільярди. Звітували чиновники. Випрошувались гроші у міжнародних партнерів. Рапортувати і проводили безкінечні форуми і наради.

Де все? Голі обʼєкти стоять як прекрасні мішені для ворогів. Сумно це все. За подібну бездіяльність має бути відповідальність. Судячи з повідомлень влади, чухатися в основному почали після доби обстрілів і серйозних руйнувань. Так, те що було, запрацювало. Але ж ніяких запасів і резервів!

Я знаю, що Одесі зараз допомагають інші міста. Дякуємо всім! За додаткові генератори і старлінки. За бригади працівників, які долучилися до подолання наслідків. Це цінно і чуттєво.

І про одеситів. Люди стійкі. Я читаю пабліки, чати, розмовляю і бачу, що ніхто не опускає руки. Всі роблять те, що в силах, щоб стало легше не лише собі, а і тим, хто поруч.

Немає тотальної зневіри. Якщо російські і проросійські пропагандисти сподіваються, що той терор, який влаштувала нам їхня недокраїна, спонукає людей виходити на вулиці і волати про «мир за будь-яку ціну», то вони дуже помиляються.

Більшість розуміє, хто головний ворог і розуміє те, що лише знищення ворога дасть змогу нам всім видихнути. І ще одне. Росіяни пошкодили два турецькі судна – одне у порту, інше у водах Чорного моря.

Памʼятаю, як у 2022-му році вели розмови про можливість забезпечити Одесу електроенергією саме з турецького судна, яке може підійти до берегів моря.

Мені здається, це був би крутий геополітичний і людяний крок. І гарна відповідь покидькам. Чому б українській владі не звернутися до Ердогана?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Одеса росіяни ворог влада водопостачання поліція гроші Одещина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лисак очолив Одеську МВА
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
15 листопада, 13:09
Сербська поліція знайшла гільзи в речах українського співака Сергія Бабкіна
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
24 листопада, 16:28
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
30 листопада, 07:31
Потерпілий загинув на місці події
В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка
9 грудня, 20:59
У Житомирі 16-річна дівчина хотіла підірвати бомбу в житловому кварталі міста
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
10 грудня, 17:30
Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень
РФ атакувала енергооб'єкти в чотирьох областях: чи збільшаться відключення світла
24 листопада, 10:50
Останки Павла перепоховали в рідному селі
Мати 11 років шукала сина, і знайшла його в могилі невідомого солдата
29 листопада, 19:15
Двом патрульним вдалося врятувати хлопчика, квартира якого постраждала внаслідок обстрілу
Під час обстрілу Києва поліціянти врятували хлопчика із зруйнованої квартири
29 листопада, 17:42
Українські військові перехитрили ворога, прикинувшись росіянами
Українські бійці прикинулись росіянами, щоб взяти в полон окупантів
Вчора, 16:51

Зоя Казанжи

Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
Країна рожевих поні, ельфів і фантазерів пропонує Україні капітулювати
Країна рожевих поні, ельфів і фантазерів пропонує Україні капітулювати
Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину
Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Трампа, схоже, розбудили
Трампа, схоже, розбудили
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua