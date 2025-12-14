Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
До відчутних результатів в Одесі ще досить далеко
Російські терористи стараються. Цієї ночі теж «визволяли» Одесу. У людей немає електроенергії, води, тепла. Є ті, хто має комбо з оцих трьох компонентів.
У місті потрохи відновлюють електропостачання, бригади працюють цілодобово. Але до відчутних результатів ще досить далеко. За допомогою генераторів наповнюють систему водопостачання – вона спорожніла через відключення електроенергії. У місті є черги за водою. Організовано підвіз води і працюють 16 бюветів. Але нестача води все одно відчувається гостро. Потяги затримуються, кілька електропотягів скасовано взагалі.
Найкритичніша ситуація у містечку Арциз, що на півдні Одещини. Немає термінів взагалі по відновленню обʼєктів життєдіяльності. Місцева влада говорить про два тижні мінімум. Воду і генератори везуть в Арциз з інших міст. В Одесі організовують гарячу їжу для тих, хто її потребує. Food Train базується на залізничному вокзалі. Поновлюють електроенергію в портах Одеси та області.
Складна ситуація у медичних закладах. Не всі, на жаль, мають змогу повноцінно функціонувати. Поліція ще позаминулої ночі оголосила загальний збір, на вулиці міста виведено практично весь особовий склад. Поліцейські патрулі опікуються правопорядком.
В Одесі організували більше 400-х пунктів незламності. Цю місію взяли на себе різноманітні бізнеси в основному, і влада. В Одесі не працюють повноцінно світлофори, а лише ті, які на акумуляторах. Як довго їх вистачить, невідомо. Відчутно погано працює мобільний звʼязок. Наявних генераторів і акумуляторів на вишках явно недостатньо.
Але от про що я хочу сказати в черговий раз. Телефонує мені мій товариш з іншого міста і каже: «Я бачив ваші підстанції після влучань. Блін, там навіть елементарного захисту немає! Навіть імітації!».
І оце теж питання до ДТЕК. Як так? На четвертому році війни. Після всіх попереджень і прогнозів! Багато підстанцій постраждали не від прямого влучання, а від прильотів уламків. Певні конструкції та інженерні рішення могли б захистити хоч на якісь відсотки.
Ми пам’ятаємо, як всі ці роки велися розмови про спорудження для захисту критичної інфраструктури. Мова йшла про мільярди. Звітували чиновники. Випрошувались гроші у міжнародних партнерів. Рапортувати і проводили безкінечні форуми і наради.
Де все? Голі обʼєкти стоять як прекрасні мішені для ворогів. Сумно це все. За подібну бездіяльність має бути відповідальність. Судячи з повідомлень влади, чухатися в основному почали після доби обстрілів і серйозних руйнувань. Так, те що було, запрацювало. Але ж ніяких запасів і резервів!
Я знаю, що Одесі зараз допомагають інші міста. Дякуємо всім! За додаткові генератори і старлінки. За бригади працівників, які долучилися до подолання наслідків. Це цінно і чуттєво.
І про одеситів. Люди стійкі. Я читаю пабліки, чати, розмовляю і бачу, що ніхто не опускає руки. Всі роблять те, що в силах, щоб стало легше не лише собі, а і тим, хто поруч.
Немає тотальної зневіри. Якщо російські і проросійські пропагандисти сподіваються, що той терор, який влаштувала нам їхня недокраїна, спонукає людей виходити на вулиці і волати про «мир за будь-яку ціну», то вони дуже помиляються.
Більшість розуміє, хто головний ворог і розуміє те, що лише знищення ворога дасть змогу нам всім видихнути. І ще одне. Росіяни пошкодили два турецькі судна – одне у порту, інше у водах Чорного моря.
Памʼятаю, як у 2022-му році вели розмови про можливість забезпечити Одесу електроенергією саме з турецького судна, яке може підійти до берегів моря.
Мені здається, це був би крутий геополітичний і людяний крок. І гарна відповідь покидькам. Чому б українській владі не звернутися до Ердогана?
Читайте також:
- На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
- Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
- Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки
- Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
- Ворожий удар по енергетиці: частина Одещини без світла після нічної атаки
- Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
- Масована атака паралізувала роботу електротранспорту в Одесі
- Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Коментарі — 0