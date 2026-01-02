Головна Одеса Новини
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
У грудні 2025 року Одеса пережила одну з найінтенсивніших хвиль атак за весь час повномасштабної війни
фото: ДСНС

Окупантит хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури

Одеса стає однією з головних цілей Росії у війні проти України. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, де пояснюються причини посилення обстрілів міста у грудні 2025 року, пише «Главком».

Росіяни цілеспрямовано атакують транспортну та портову інфраструктуру Одеси, намагаючись підірвати експортну потужність України та завдати удару по її економіці.

«Вони точно хочуть відрізати Одесу та інші міста від інфраструктури. Вони завдають ударів і вбивають як людей, так і економіку, зменшуючи наші експортні можливості через морський коридор», – цитує WSJ президента Володимира Зеленського.

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, близько 90% аграрного експорту здійснюється морем. Хоча Київ навчився захищати ці шляхи морськими дронами, РФ посилила повітряні атаки, використовуючи маршрути поза зоною дії української ППО.

Аналітики вважають, що така стратегія – частина економічної війни, яку Росія веде проти України.

«Росія намагається знищити всі ключові елементи експортних логістичних ланцюгів. Вони б’ють по тому, до чого їм найлегше дістатися. І якщо подивитися на експортну логістику, Одеса – це остання брама», – заявив директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

За його словами, удари по місту – це свідоме намагання вивести з ладу важливі економічні вузли України. І наслідки цього будуть відчутними навіть після закінчення війни.

«Якщо порушиться зерновий експорт, покупці знайдуть інші, стабільніші ринки. І тоді повернутися на них буде складно», – попередив Вовк.

Варто зазначити, що у грудні 2025 року Одеса пережила одну з найінтенсивніших хвиль атак за весь час повномасштабної війни. Російські війська цілеспрямовано били по місту безпілотниками та ракетами, спрямовуючи удари на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема транспортні вузли, портові споруди та енергетичні об’єкти.

Місто кілька разів залишалося без електроенергії, водопостачання та опалення. Особливо руйнівними стали удари по портовій інфраструктурі, яка є ключовим каналом для експорту українського зерна. Атаки супроводжувалися пожежами, вибухами, руйнуванням складів, промислових приміщень і цивільних об'єктів. Постраждали житлові будинки, автомобілі, було зафіксовано жертви серед мирного населення, включаючи поранених і загиблих.

росія Одеса обстріл

