Британія впроваджує нові зміни користування громадським транспортом. Що треба знати українцям

Велика Британія анонсувала найбільшу реформу залізничної інфраструктури за останні десятиліття

У листопаді уряд Великої Британії запровадить зміни в користуванні громадським транспортом. Зокрема нововведення стосуватимуться пасажирів залізниці та автобусів. Вони передбачають покращення комфорту та модернізацію інфраструктури й цифрових сервісів. Про це пише «Главком» із посиланням на Leicester.gov.uk.

З листопада у Великій Британії запровадять систему автоматичного оновлення автобусних карток різних видів. Завдяки цьому пасажирам не доведеться подавати повторні заявки. Оновлена система зможе самостійно знайти дані з офіційних реєстрів, щоби підтвердити актуальність користування карткою.

Крім цього, система громадського транспорту в Британії модернізується, тож незабаром пасажири зможуть зберігати проїзні в телефоні або на «розумній» картці. Це оновлення надає можливість користування проїзними віртуально. Проте пластикові картки також будуть дійсні. Ще уряд Британії встановив нові години для пільг, коли пасажири зможуть користуватися послугою безплатного проїзду. Пільговий проїзд діятиме з 9:30 ранку до 23:00 в будні. Зазначається, що цей графік допоможе врегулювати пільги між різними регіонами країни.

Що зміниться в роботі залізниці в Британії?

Уряд Великої Британії планує повернути контроль залізничної системи громаді фото з відкритих джерел

Уряд Великої Британії планує проведення реформи залізничної системи, яка буде однієї з найбільших за останні останні десятиліття. Зокрема, 5 листопада 2025 року в парламенті висунули законопроєкт Railways Bill, який має повністю змінити та повернути управління залізницею під громадський контроль. Реформа передбачає створення нового публічного підприємства Great British Railways (GBR), що об’єднає такі функції інфраструктури, як шляхи, станції та пасажирські перевезення. Це підприємство буде відповідати за роботу всієї залізниці в країні.

Для пасажирів, а особливо українців, що перебувають у Великій Британії варто знати про кілька нововведень роботи залізниці. Новий законопроєкт передбачає нову систему продажу квитків. Пасажири користуватимуться єдиним застосунком GBR, де можна буде придбати квиток та переглянути розклад руху потягів. Також покращиться захист пасажирів та їхніх прав. Цим займатиметься нова посилена структура, що проводитиме розслідування щодо поганого обслуговування тощо.

Зазначається і те, що в Британії буде поступово проводитися націоналізація пасажирських компаній, які згодом контролюватиме держава. Однак приватні компанії продовжать працювати повноцінно, продавати квитки, займатися вантажними перевезеннями тощо.

