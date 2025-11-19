Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія впроваджує нові зміни користування громадським транспортом. Що треба знати українцям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Британія впроваджує нові зміни користування громадським транспортом. Що треба знати українцям
Реформа передбачає покращення комфорту та модернізацію інфраструктури й цифрових сервісів транспорту Британії
фото: adriatic-travel.com.ua

Велика Британія анонсувала найбільшу реформу залізничної інфраструктури за останні десятиліття 

У листопаді уряд Великої Британії запровадить зміни в користуванні громадським транспортом. Зокрема нововведення стосуватимуться пасажирів залізниці та автобусів. Вони передбачають покращення комфорту та модернізацію інфраструктури й цифрових сервісів. Про це пише «Главком» із посиланням на Leicester.gov.uk.

З листопада у Великій Британії запровадять систему автоматичного оновлення автобусних карток різних видів. Завдяки цьому пасажирам не доведеться подавати повторні заявки. Оновлена система зможе самостійно знайти дані з офіційних реєстрів, щоби підтвердити актуальність користування карткою.

Крім цього, система громадського транспорту в Британії модернізується, тож незабаром пасажири зможуть зберігати проїзні в телефоні або на «розумній» картці. Це оновлення надає можливість користування проїзними віртуально. Проте пластикові картки також будуть дійсні. Ще уряд Британії встановив нові години для пільг, коли пасажири зможуть користуватися послугою безплатного проїзду. Пільговий проїзд діятиме з  9:30 ранку до 23:00 в будні. Зазначається, що цей графік допоможе врегулювати пільги між різними регіонами країни.

Що зміниться в роботі залізниці в Британії?

Уряд Великої Британії планує повернути контроль залізничної системи громаді
Уряд Великої Британії планує повернути контроль залізничної системи громаді
фото з відкритих джерел

Уряд Великої Британії планує проведення реформи залізничної системи, яка буде однієї з найбільших за останні останні десятиліття. Зокрема, 5 листопада 2025 року в парламенті висунули законопроєкт Railways Bill, який має повністю змінити та повернути управління залізницею під громадський контроль. Реформа передбачає створення нового публічного підприємства Great British Railways (GBR), що об’єднає такі функції інфраструктури, як шляхи, станції та пасажирські перевезення. Це підприємство буде відповідати за роботу всієї залізниці в країні.

Для пасажирів, а особливо українців, що перебувають у Великій Британії варто знати про кілька нововведень роботи залізниці. Новий законопроєкт передбачає нову систему продажу квитків. Пасажири користуватимуться єдиним застосунком GBR, де можна буде придбати квиток та переглянути розклад руху потягів. Також покращиться захист пасажирів та їхніх прав. Цим займатиметься нова посилена структура, що проводитиме розслідування щодо поганого обслуговування тощо.

Зазначається і те, що в Британії буде поступово проводитися націоналізація пасажирських компаній, які згодом контролюватиме держава. Однак приватні компанії продовжать працювати повноцінно, продавати квитки, займатися вантажними перевезеннями тощо.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у Великій Британії розглядають можливість запровадження нових, значно жорсткіших правил щодо нелегальних мігрантів, які можуть включати вилучення ювелірних прикрас та іншого майна для покриття витрат на їхнє проживання. 

Читайте також:

Теги: реформа залізниця Велика Британія транспорт українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту, яке має давню історію
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:15
Російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group
ЗМІ: Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи
20 жовтня, 01:21
Британія відкриває ринок для української яловичини: стартував аудит
Україна виходить на британський ринок із новим видом товару
21 жовтня, 18:53
Склад, який підпалили засуджені за наказом РФ
У Великій Британії засуджено чоловіків, які підпалили склад допомоги Україні за наказом РФ
25 жовтня, 04:33
Британія відправила додаткові партії зброї для посилення обороноздатності України перед зимовим періодом
Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg
3 листопада, 12:52
Зимова допомога передбачає ремонт енергомереж і забезпечення світла та тепла для українців
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
12 листопада, 18:53
Норвегія та Британія розслідують можливість китайського виробника зупиняти транспорт
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
11 листопада, 11:53
Kyiv City Express додає «трохи світла у будні» пасажирів
У Kyiv City Express запустили нову «зіркову» озвучку: хто оголошуватиме станції 
4 листопада, 10:13
Потяги у Європі стануть швидшими
Єврокомісія представила амбітний план для швидкісних потягів до 2040 року
6 листопада, 09:00

Соціум

Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua