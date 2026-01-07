Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви

На цей час відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених

Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше п’ятеро поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено вантажні автомобілі фото: Олексій Кулеба

«Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка залучена у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику», – заявив він.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». У результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Варто зазначити, що російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Крім того, наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у Південному та Іллічівському олійножировому комбінату Kernel у Чорноморську.

До слова, Російська Федерація спеціально обстрілює підприємства олійно-жирової галузі України, аби знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Удари РФ по олійній промисловості мають системний характер. На думку гендиректора асоціації «Укроліяпром» Степана Капшука, окупанти хочуть знищити бюджетоформуючої індустрію, оскільки олія разом зі шротами формують понад 15% валютної виручки та близько 20% товарного експорту України.