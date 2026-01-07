Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви
Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією
фото: Олексій Кулеба

На цей час відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених

Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше п’ятеро поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви фото 1
Унаслідок ворожого удару пошкоджено вантажні автомобілі
Унаслідок ворожого удару пошкоджено вантажні автомобілі
фото: Олексій Кулеба

«Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка залучена у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику», – заявив він.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». У результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Варто зазначити, що російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Крім того, наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у Південному та Іллічівському олійножировому комбінату Kernel у Чорноморську.

До слова, Російська Федерація спеціально обстрілює підприємства олійно-жирової галузі України, аби знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Удари РФ по олійній промисловості мають системний характер. На думку гендиректора асоціації «Укроліяпром» Степана Капшука, окупанти хочуть знищити бюджетоформуючої індустрію, оскільки олія разом зі шротами формують понад 15% валютної виручки та близько 20% товарного експорту України.

Читайте також:

Теги: обстріл Одещина порт Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Одесу
Російські дрони атакували Одесу
12 грудня, 2025, 03:03
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершені
Удар по Запоріжжю, надзвичайна ситуація на Одещині. Головне за 17 грудня
17 грудня, 2025, 21:09
Окупанти атакували Харківщину
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Харкова
24 грудня, 2025, 22:39
У порту Темрюк на Кубані спалахнули резервуари з нафтопродуктами після атаки дронів
У порту Темрюк на Кубані спалахнули резервуари з нафтопродуктами після атаки дронів
25 грудня, 2025, 03:44
У Чорному морі стався витік олії через російські удари по порту
Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу
24 грудня, 2025, 19:45
Наслідки удару по російському порту Темрюк
Удар по російському порту Темрюк: супутникові знімки
26 грудня, 2025, 07:10
Ніколас Мадуро ввів надзвичайний стан у Венесуелі
У Венесуелі введено надзвичайний стан
3 сiчня, 10:08
За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство на Черкащині
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
3 сiчня, 14:34
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58

Новини

Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви
Росія завдала удару по двох портах Одещини: є жертви
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника
Одеса: викрито іноземця, який на замовлення підпалив авто громадської організації
Одеса: викрито іноземця, який на замовлення підпалив авто громадської організації
В Одесі жінка, яка побила свого тримісячного онука, постане перед судом (фото)
В Одесі жінка, яка побила свого тримісячного онука, постане перед судом (фото)
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
Ексмеру Одеси Труханову продовжено домашній арешт
Ексмеру Одеси Труханову продовжено домашній арешт

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua