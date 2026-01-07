Одеса: викрито іноземця, який на замовлення підпалив авто громадської організації

Громадській організації спричинено збитків на суму понад 774 тис. грн

Поліцейські викрили 21-річного іноземця, який в Одесі на замовлення підпалив автівку громадської організації. Молодикові загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Подія сталася у жовтні минулого року вночі в центрі Одеси. Місцеві мешканці побачили займання запаркованого на вулиці автомобіля «Volkswagen» і викликали вогнеборців, які загасили полум’я. Люди, на щастя, не постраждали. У рамках розпочатого кримінального провадження оперативники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів і встановили палія. Ним виявився 21-річний громадянин сусідньої країни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, іноземець, знаходячись вдома, за кордоном, отримав через месенджер від невстановленої наразі особи пропозицію за грошову винагороду підпалити в Одесі автомобіль. Приїхавши в зазначене місто, молодик за вказівкою так званого куратора підшукав та погодив з ним автівку, а в комендантську годину облив її легкозаймистою рідиною і підпалив. Результат виконаної «роботи» зловмисник зняв на відео і відправив замовнику.

Ушкоджень зазнала передня частина транспортного засобу. Громадській організації, якій він належить, спричинено збитків на суму понад 774 тис. грн.

Поліцейські встановили, що після підпалу автомобіля в Одесі правопорушник поїхав на Київщину, де скоїв аналогічний злочин. Інформація про особу палія була передана тамтешнім правоохоронцям, які в межах розпочатого ними кримінального провадження за фактом другого підпалу затримали зловмисника та помістили до слідчого ізолятора.

Щодо підпалу, скоєного в Одесі, слідча у справі Ірина Бубнова розповіла: «За наявності достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років ув’язнення».

До слова, Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох агентів, які за завданням Росії вчиняли підпали в східних та західних областях України. Фігурантами виявилися місцеві жителі, які шукали «легких заробітків» у Telegram-каналах. Усім затриманим оголошено підозру, їм загрожує тривалий термін ув'язнення.