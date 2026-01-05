В Одесі жінка, яка побила свого тримісячного онука, постане перед судом (фото)

Жінка, яка побила свого онука, перебувала в нетверзому стані, як і його мати

В Одесі стався прикрий інцидент. Жінка, яка перебувала у нетверезому стані побила власного тримісячного онука. У дитини виявили перелом ключиці та побої. Жінці загрожує ув’язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляється, інцидент відбувся ще наприкінці жовтня минулого року. Тоді до поліції звернулася 22-річна мати постраждалого хлопчика. За її словами, вона поїхала у справах, а дитина залишила з бабусею. Після повернення вона виявила в сина сліди побиття.

Згодом поліція прибула на місце подій та виявила, що не лише бабуся, але й мати перебували у стані алкогольного сп’яніння. «Прибувши за місцем проживання родини, ювенальні поліцейські виявили побитого малюка, а також його матір і бабусю, які були з ознаками алкогольного сп’яніння. У квартирі панували безлад і антисанітарія. Викликана на місце «швидка» госпіталізувала травмованого хлопчика», – розповіли правоохоронці.

Відомо, що в дитини виявили тілесне ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ключиці зі зміщенням кісткових уламків з синцем. Слідчі встановили, що хлопчика побила його нетвереза бабуся. «За результатами досудового розслідування, на підставі зібраних нами доказів, їй висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, а саме в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Максимальне покарання за цей злочин – до трьох років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підтримуватиме державне обвинувачення в суді Пересипська окружна прокуратура міста Одеси. Обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом», – зазначила старша слідча відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Здорова.

Також відповідальність понесе й матір хлопчика, суд підготував матеріали щодо неї про ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд вирішив притягнути матір до відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді попередження. Водночас у прокуратурі Одеської області заявили, що органи опіки та піклування подали два позови про позбавлення батьківських прав матері та про позбавлення батьківських прав бабусі, яка має ще одну малолітну доньку. Наразі постраждалий хлопчик перебуває у державному дитячому закладі після курсу лікування.

