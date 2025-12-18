Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)

Місто Арциз, що на Одещині, повністю залишилося без електрики

Росіяни завдали удару по підстанції в місті Арциз, що на Одещині. Компанія ДТЕК показала наслідки руйнувань внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис пресслужби ДТЕК.

«Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки», – написали у ДТЕК. Також у компанії поділилися кадрами з місця влучання по підстанції.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. Міський голова Сергій Парпуланський повідомив, що відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень.

Також напередодні, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

Тієї ночі російські війська випустили близько 300 цілей по території Одеси та області, серед яких ударні та імітаційні дрони, крилаті ракети морського та наземного базування («Калібр», «Іскандер-К»), балістичні ракети «Іскандер-М» і KH-23, а також аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і протикорабельні ракети П-800 «Онікс» (за попередньою інформацією).