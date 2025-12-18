Головна Одеса Новини
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
ДТЕК показала наслідки удару Росії по підстанції в місті Арциз
фото: скриншот ДТЕК/Telegram

Місто Арциз, що на Одещині, повністю залишилося без електрики

Росіяни завдали удару по підстанції в місті Арциз, що на Одещині. Компанія ДТЕК показала наслідки руйнувань внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис пресслужби ДТЕК.

«Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки», – написали у ДТЕК. Також у компанії поділилися кадрами з місця влучання по підстанції.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. Міський голова Сергій Парпуланський повідомив, що відновлення електропостачання очікується не раніше, ніж через тиждень.

Також напередодні, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

Тієї ночі російські війська випустили близько 300 цілей по території Одеси та області, серед яких ударні та імітаційні дрони, крилаті ракети морського та наземного базування («Калібр», «Іскандер-К»), балістичні ракети «Іскандер-М» і KH-23, а також аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» і протикорабельні ракети П-800 «Онікс» (за попередньою інформацією).

Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК
В Одесі чоловік порізав вени у приміщенні ТЦК
Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу
Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу
Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами
Одещина: окупанти вдарили по складу з бойлерами та обігрівачами
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
