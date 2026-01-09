Головна Одеса Новини
Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі: є жертви
Іноземні судна перевозили зерновий та суховантаж
фото: Олексій Кулеба

Окупаційні війська завдали ударів по українських портах на Одещині

Російські загарбники здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів пошкоджено два судна під іноземними прапорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Це чергове свідчення того, що Росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці. Це жахливий воєнний злочин!» – каже Кулеба.

Два торговельні судна перебували в акваторії поблизу портів Одеського регіону
Два торговельні судна перебували в акваторії поблизу портів Одеського регіону
фото: Олексій Кулеба

За словами урядовця, в порту «Чорноморськ» російський ударний дрон влучив у судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Балкер прямував по зерно. Судно зберегло морехідність і прямує до найближчого порту.

«Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Внаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу — громадянин Сирії», – зазначив він.

За словами очільника Міністерства розвитку громад та територій, Російська Федерація намагається зруйнувати глобальну продовольчу логістику
фото: Олексій Кулеба

Як повідомив Кулеба, на місця влучань негайно були спрямовані рятувальні підрозділи. Наразі триває надання допомоги постраждалим та оцінка масштабів руйнувань. Попри постійні обстріли Україна продовжує вживати заходів для гарантування безпеки судноплавства та виконання експортних зобов’язань.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.

До слова, у ніч проти 26 грудня 2025 року російська терористична армія атакувала порти на Одещині. Унаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна.

