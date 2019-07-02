Тріо моряків з Америки влаштують концерт в одеській бібліотеці



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Американські моряки беруть участь у військових навчаннях Сі Бриз - 2019

8 липня у внутрішньому дворі Одеської національної наукової бібліотеки на вулиці Пастера рок-тріо влаштує концерт. Про це повідомили організатори концерту, проект бібліотеки «Вікно в Америку», на сторінці заходу в Facebook.

Музиканти, які також є моряками, зіграють кілька композицій - від легкого джазу до класичного року. Всього в групі троє людей, вони грають на гітарах і барабанах.

Концерт пройде в підтримку міжнародних навчань Sea Breeze-2019, які проходять в Чорному морі.

Початок заходу о 18:00, вхід вільний.

Джерело: Пушкинская.net