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    Тріо моряків з Америки влаштують концерт в одеській бібліотеці

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    Тріо моряків з Америки влаштують концерт в одеській бібліотеці

    Американські моряки беруть участь у військових навчаннях Сі Бриз - 2019

    8 липня у внутрішньому дворі Одеської національної наукової бібліотеки на вулиці Пастера рок-тріо влаштує концерт. Про це повідомили організатори концерту, проект бібліотеки «Вікно в Америку», на сторінці заходу в Facebook.

    Музиканти, які також є моряками, зіграють кілька композицій - від легкого джазу до класичного року. Всього в групі троє людей, вони грають на гітарах і барабанах.

    Концерт пройде в підтримку міжнародних навчань Sea Breeze-2019, які проходять в Чорному морі.

    Початок заходу о 18:00, вхід вільний.

    Джерело: Пушкинская.net

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