До Одеси рухаються чотири десантні кораблі Росії

В Чорноморській операційній зоні ворожі кораблі продовжують обстрілювати водний транспорт

В акваторії Чорного моря спостерігається рух кораблів російських окупантів у напрямку до Одеси. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса», - йдеться у повідомленні.

В Чорноморській операційній зоні ворожі кораблі продовжують обстрілювати водний транспорт. Під вогнем опиняються цивільні кораблі, а моряки потрапляють у полон росіян.

Тим часом місто активно готується відбивати атаки ворога на суходолі. Щоденно волонтери разом з комунальниками створюють нові укріплення. Долучились і будівельні компанії: підприємства створили вісім блокпостів за межами Одеси.

У місті вже встановлено понад 470 протитанкових їжаків, а на барикади пішло понад 50 тисяч мішків із піском. Проте люди продовжують створювати укріплення у стратегічних точках міста, тож кількість барикад буде зростати.

Триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.