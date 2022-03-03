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    Події в Україні

    Запоріжжя повністю перекрило рух транспорту через греблю ДніпроГЕС

    Влада Запоріжжя вирішила перекрити греблю, бо ворог близько - Запоріжжя повністю перекрило рух транспорту через греблю ДніпроГЕС
    Влада Запоріжжя вирішила перекрити греблю, бо ворог близько
    фото з відкритих джерел

    Мешканців Запоріжжя закликають не виходити без потреби з дому

    Рух автотранспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрито. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

    «Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через ДніпроГЕС до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося!» - написав він у своєму телеграм-каналі.

    Куртєв закликав мешканців Запоріжжя не виходити без потреби з дому та не користуватися автомобілями.

    Як повідомлялося, російські війська продовжують наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя.

    Теги: Запоріжжя Росія окупанти війна міст #stoprussia
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    Запоріжжя повністю перекрило рух транспорту через греблю ДніпроГЕС