Запоріжжя повністю перекрило рух транспорту через греблю ДніпроГЕС

Мешканців Запоріжжя закликають не виходити без потреби з дому

Рух автотранспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрито. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через ДніпроГЕС до центру міста. Це вимушені заходи! Ворог близько і ми захищаємося!» - написав він у своєму телеграм-каналі.

Куртєв закликав мешканців Запоріжжя не виходити без потреби з дому та не користуватися автомобілями.

Як повідомлялося, російські війська продовжують наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя.