У День міста в центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту



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2-3 вересня з нагоди святкування Дня міста в центрі Одеси будуть введені тимчасові обмеження руху і парковки автотранспорту

У зв'язку з проведенням святкових заходів, приурочених Дню міста, у центральній частині Одеси вводяться тимчасові зміни, які торкнуться руху автотранспорту і паркування.

З 21:00 1 вересня до 13:00 2 вересня ділянку вулиці Ланжеронівської ріг вулиці Пушкінської буде звільнено від транспорту на час встановлення і урочистого відкриття зірок на Алеї Зірок міста.

З 09:00 до 13:00 2 вересня рух автотранспорту на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської буде закрито на період проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок.

З 13:00 2 вересня до 00:00 3 вересня буде закритий рух автотранспорту на естакаду Морського вокзалу.

2 вересня 2019 року з 17:00 до 00:00 3 вересня у зв'язку з проведенням гала-концерту на Потьомкінських сходах буде закрито рух автотранспорту по: