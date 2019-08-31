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    У День міста в центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту

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    У День міста в центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту

    2-3 вересня з нагоди святкування Дня міста в центрі Одеси будуть введені тимчасові обмеження руху і парковки автотранспорту

    У зв'язку з проведенням святкових заходів, приурочених Дню міста, у центральній частині Одеси вводяться тимчасові зміни, які торкнуться руху автотранспорту і паркування.

    З 21:00 1 вересня до 13:00 2 вересня ділянку вулиці Ланжеронівської ріг вулиці Пушкінської буде звільнено від транспорту на час встановлення і урочистого відкриття зірок на Алеї Зірок міста. 

    З 09:00 до 13:00 2 вересня рух автотранспорту на розі вулиць Ланжеронівської і Пушкінської буде закрито на період проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок.

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    З 13:00 2 вересня до 00:00 3 вересня буде закритий рух автотранспорту на естакаду Морського вокзалу.

    2 вересня 2019 року з 17:00 до 00:00 3 вересня у зв'язку з проведенням гала-концерту на Потьомкінських сходах буде закрито рух автотранспорту по:

    • вул. Приморській (від Військового узвозу до Польського узвозу);
    • Карантинному узвозу (від вул. Канатної до Польського узвозу);
    • вул. Леха Качиньського (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської);
    • Польському узвозу (від вул. Буніна до вул. Приморської);
    • вул. Пушкінській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);
    • вул. Рішельєвській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської).
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