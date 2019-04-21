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    У день виборів в Одесі будуть працювати всі підрозділи Центру адмінпослуг

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    У день виборів в Одесі будуть працювати всі підрозділи Центру адмінпослуг

    21 квітня - в день другого туру виборів Президента України - всі підрозділи Центру адмінпослуг будуть працювати для видачі паспортів

    Для забезпечення реалізації виборчих прав громадян України у другому турі президентських виборів 21 квітня 2019 року Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради буде працювати.

    Робота підрозділів Центру в цей день організована для того, щоб одесити змогли отримати свої готові паспорти і взяти участь у виборах.

    21 квітня представництва Центру здійснюватимуть тільки видачу паспортів громадянам України. Решта послуг надаватися не буде.

    На період проведення другого туру виборів Президента України і підбиття їх підсумків територіальні підрозділи Центру надання адмінпослуг в Київському і Малиновському районі (вул. Академіка Корольова, 9 та вул. Генерала Петрова, 22) будуть тимчасово переміщені в головний офіс Центру (вул. Косівська, 2Д ).

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