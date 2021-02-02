У Харкові та Одесі обвалилися будинки (фото, відео)

Загиблих та постраждалих немає

У вівторок, 2 лютого, обвалилася сходова клітина в житловому будинку Одеси. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подія трапилася в двоповерховому аварійному будинку, який розташований на вулиці Польський узвіз, 5. Надзвичайники по висувній драбині евакуювали чотирьох людей на другому поверсі. Загиблих та постраждалих немає.

До рятувальної операції залучили одну одиницю техніки та п'ять працівників ДСНС.



Також надзвичайна подія трапилася у центрі Харкова. Там на тротуар впала частина балкону. За словами очевидців, обрушення будівлі сталося ввечері 1 лютого на вулиці Ярослава Мудрого. Судячи з кадрів із місця подій, обвалився балкон будинку № 24.

На щастя, по тротуару в цей час ніхто не йшов, тому постраждалих немає.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей.

Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.