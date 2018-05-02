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    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини

    У чоловіків вилучили цілий арсенал зброї
    У Малиновському районі Одеси сталася стрілянина. Про це повідомили в обласній поліції. У відомстві уточнили, що до них звернувся одесит, який заявив про те, що його машину обстріляли під час руху. Варто відзначити, що в цей момент в автомобілі перебувала дружина водія та малолітня дитина. У корпусі свого авто він виявив отвори від куль. На місце
    • Сьогодні, 07:13
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    У чоловіків вилучили цілий арсенал зброї

    У Малиновському районі Одеси сталася стрілянина. Про це повідомили в обласній поліції.

    У відомстві уточнили, що до них звернувся одесит, який заявив про те, що його машину обстріляли під час руху. Варто відзначити, що в цей момент в автомобілі перебувала дружина водія та малолітня дитина. У корпусі свого авто він виявив отвори від куль.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група, кінологи та бійці батальйону поліції особливого призначення.

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    Силовики з'ясували, що в прилеглому до дороги будинку відпочивала група чоловіків. У процесі «відпочинку» вони вирішили постріляти по проїжджаючим повз автомобілям.

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    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини
    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини
    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини
    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини
    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини
    У Малиновському районі компанія «відпочиваючих» стріляла в проїжджаючі машини

    Під час огляду домоволодіння було виявлено та вилучено три одиниці зброї, серед яких бойовий пістолет Макарова, 2 магазини і 9 бойових патронів до нього, револьвер і пістолет іноземного виробництва калібру 5,6 мм.

    Вилучена зброя направлена на експертизу.

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