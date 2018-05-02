Нападник на Найєма втік до Баку за дві години після бійки - прокуратура

У прокуратурі запевняють, що завадити чи перешкодити втечі нападника було неможливо

Чоловік, який завдав нардепу Мустафі Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України через дві години після сутички. Про це у вівторок ввечері заявила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook. «На сьогодні вже відомо, що цей чоловік



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Мустафа Найєм у «швидкій» після конфлікту у Києві

У прокуратурі запевняють, що завадити чи перешкодити втечі нападника було неможливо

Чоловік, який завдав нардепу Мустафі Найєму тілесних ушкоджень та зник з місця конфлікту, перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку залишив територію України через дві години після сутички.

Про це у вівторок ввечері заявила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

«На сьогодні вже відомо, що цей чоловік через дві години після сутички, а саме о 19.38 30 квітня 2018 року перетнув державний кордон та літаком Київ-Баку покинув територію України. Однак у цей час на місці події ще працювала слідчо-оперативна група, а сам він (його особа - ред.) ще не був встановлений. Тож завадити чи перешкодити його втечі було неможливо», - написала Максимець.

Вона також додала, що трьом затриманим за підозрою у нападі оголошено підозру за ч.2 ст. 296 КК України, санкція якої передбачає до 4 років позбавлення волі, «що є більш суворим покаранням, ніж за ч.1 ст.122 КК України».

«Судово-медична експертиза щодо ступеню отриманих Найємом травм буде обов'язково призначена та проведена, але після завершення його лікування у медичному закладі», - додала Максимець.

За її словами, «це жодним чином не впливає на хід слідчих дій та встановлення всіх обставин цієї події».

Напередодні ввечері Найєм повідомив, що четвертий підозрюваний у його побитті вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку, що у Азербайджані.

Зазначимо, що в мережі з'явилося відео, де видно, що участь у конфлікті з Найємом брали п'ять нападників.

1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад.

Народний обранець також просить не робити із інциденту ажіотажу, адже конфлікт не має стосунку до його депутатської діяльності.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата Мустафи Найєма.

Згодом за фактом нападу у Києві на народного депутата Мустафу Найєма поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що молоді люди, які в центрі Києва побили народного депутата від БПП Мустафу Найєма, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.