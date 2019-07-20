У Малиновському районі Одеси почав працювати сучасний рентгендіагностичний комплекс



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Ще один медзаклад Одеси отримав сучасний рентгенапарат

За кошти міського бюджету Одеси за муніципальною програмою «Здоров'я» придбано сучасний рентгендіагностичний комплекс на два робочих місця Polistat M виробництва Італії вартістю близько 3,5 млн. грн.

Новий рентгенапарат встановлений у відділенні консультативно-діагностичного центру міської клінічної лікарні №1, розташованому у відремонтованій будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги №10 по вулиці Житомирській. Це поліпшило доступність рентгенологічної діагностики для жителів Малиновського району.

Цифрове рентгенологічне обладнання дозволяє отримати зображення гарної якості і забезпечує високий рівень радіологічної безпеки як для пацієнтів, так і для працюючих з апаратом співробітників. У приміщенні рентгенкабінету проведено ремонт з використанням спеціальних матеріалів, що захищають від випромінювання.

Пересувний рентгенологічний комплекс дозволяє проводити обстеження пацієнтів у будь-якому положенні - стоячи, сидячи або лежачи, зокрема й з комфортом обстежити людей з обмеженими фізичними можливостями. Результати дослідження виводяться на монітор і можуть бути надруковані на плівці або зберігатися на електронному носії.