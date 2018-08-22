У Молдові в ДТП потрапив автобус Кишинів – Затока, є жертви



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Фото: moldovenii.md У Молдові в ніч на 22 серпня автобус з пасажирами врізався в трактор

Автобус, який віз туристів з Кишинева в Затоку на відпочинок, потрапив у страшну ДТП

У Молдові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса «Кишинів - Затока». Троє людей загинули, 12 доправлені до лікарні з важкими травмами.

За даними поліції, аварія сталася в ніч на середу, 22 серпня, неподалік від молдавсько-українського кордону в районі Штефан-Воде на півдні Молдови, повідомляє «Укрінформ».

Як поінформували в Генеральному інспектораті поліції, автобус, в якому знаходився 41 пасажир, врізався у причіп трактора, що їхав попереду та рухався без включених освітлювальних сигналів. Від удару автобус перекинувся, а причіп трактора занесло на зустрічну смугу, де він ударився в легковий автомобіль, що рухався по зустрічній смузі.

В результаті аварії водій і пасажирка легкового автомобіля загинули на місці, а чотирирічна дитина, що перебувала в машині, доправлена до лікарні з важкими травмами. Загинув також один із пасажирів автобуса.

Усі загиблі - громадяни Молдови. Проводяться додаткові слідчі заходи.