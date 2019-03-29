У Роздільнянському районі відкрили сучасний медіа-простір



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Обладнання для медіа-центру в місті Роздільна було придбано за рахунок обласного бюджету

У місті Роздільна Одеської області відкрили сучасний медіа-простір на базі районної бібліотеки. У ньому проводитимуться семінари, конференції, просвітницькі лекції та розважальні заходи.

«Наразі в регіоні створено вже 13 таких центрів, кожен з яких користується великим попитом. Там чудово проводять час як учні шкіл, так і випускники та їхні батьки. І тому вже до кінця року плануємо перетворити на сучасні простори ще 7 бібліотек», — заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, для медіа-центру в місті Роздільна за рахунок обласного бюджету було придбано, зокрема, комплект комп’ютерного обладнання. Водночас за кошти району в приміщенні бібліотеки зроблено ремонт, встановлено меблі та інше необхідне обладнання. Окрім того, медіа-центр пристосовано для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, відкриття сучасних культурно-освітніх медіа-просторів на базі бібліотек у 2017 році ініціював голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Це один з пріоритетів його Стартегічного плану дій «Розумний регіон».