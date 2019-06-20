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    У селі Нова Іванівка завершується капремонт даху будівлі дитсадка

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    У селі Нова Іванівка завершується капремонт даху будівлі дитсадка

    Відновлювальні роботи проводилися в два етапи

    Завершується капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу ясла-садок «Сонечко» загального типу комунальної власності Новоіванівської сільської ради.

    За словами директора закладу Надії Станчевої, покрівля дитячого садка перебувала у вкрай незадовільному стані й дрібні ремонтні роботи вже не допомагали. Тож постала гостра необхідність проведення капітального ремонту всієї покрівлі. Роботи було розподілено на два етапи.

    «Проведення капітального ремонту покрівлі в Новоіванівському дитсадку – одне з першочергових завдань, які потрібно терміново виконати. У 2018 році з обласного бюджету було виділено 300 тис грн. та розпочато ремонт покрівлі, цього року ми продовжуємо капітальний ремонт, на що також отримано субвенція у розмірі 300 тис. грн», – повідомив голова Арцизької РДА Сергій Парпуланський.

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    У селі Нова Іванівка завершується капремонт даху будівлі дитсадка
    У селі Нова Іванівка завершується капремонт даху будівлі дитсадка
    У селі Нова Іванівка завершується капремонт даху будівлі дитсадка
    У селі Нова Іванівка завершується капремонт даху будівлі дитсадка

    Кошти на проведення робіт було направлено депутатами Арцизької районної ради з отриманої в лютому субвенції з обласного бюджету.

    «В умовах децентралізації саме громади вирішують, на які об’єкти треба перш за все спрямувати бюджетні кошти. У минулому році ми провели велику кількість ремонтів по об’єктах соціальної сфери у різних куточках Одещини. Цього роки ми продовжуємо ремонтувати й відновлювати дошкільні, шкільні та позашкільні заклади освіти», – висловився голова обласної ради Анатолій Урбанський.

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