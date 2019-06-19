У столиці розпочався ремонт вулиці вздовж Байкового кладовища



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Рух вулицею Миколи Грінченка обмежено до 24 травня

Сьогодні, 19 червня, на вулиці Миколи Грінченка у Києві розпочався середній ремонт дорожнього покриття. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Зокрема, дорожники замінять асфальтобетон і вирівняють люки оглядових колодязів.

На цей час рух вулицею буде частково обмежено.

У зв’язку із ремонтними роботами водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччі та тротуарах вулиці.

Як повідомлялося, з 22 червня буде розпочато капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський – Святошино (біля платформи «Борщагівка»). У зв'язку з цим рух у напрямку центру міста буде обмежено.

Нагадаємо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

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