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    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)

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    Фігуранткам правоохоронці повідомили про підозру в сутенерстві - У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)

    Фігуранткам правоохоронці повідомили про підозру в сутенерстві

    Відділ комунікації поліції Одеської області

    Правоохоронці притягують до відповідальності за сутенерство трьох жінок

    Оперативники Управління міграційної поліції Одещини встановили, що зловмисниці віком від 26-ти та 30-ти років за оголошеннями в Інтернеті та закритих групах мобільного додатку втягували жінок в заняття проституцією, обіцяючи їм високий заробіток.

    Місце розпусти, куди запрошувалися клієнти, облаштоване правопорушницями було в одній із квартир в Приморському районі міста. Година інтимних послуг коштувала в ньому 1200 гривень. Проіснував бордель менш як п'ять місяців.

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    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)
    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)
    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)
    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)
    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)
    У центрі Одеси виявили дім терпимості, час «послуг» коштував 1200 гривень (відео)
    Відділ комунікації поліції Одеської області

    Досудове розслідування провадження, розпочатого за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України, проводиться слідчими Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури.

    За результатами досудового розслідування фігуранткам правоохоронці повідомили про підозру в сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою. Подібні дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. Зараз слідчі клопочуть про взяття підозрюваних під варту.

    Теги: розслідування бордель сутенерство
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