У Затоці почалася забудова пляжу. Жителі вийшли на протест



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Протестувальники почали руйнувати паркан, встановлений прямо на піску

Близько ста жителів селища Затока на Одещині вийшли сьогодні на акцію протесту проти забудови узбережжя. Вони мають намір перекрити рух автотранспорту по трасі «Одеса - Білгород-Дністровський» (Р-70). Про це повідомляє «Думська».

Протестувальники руйнують паркани, встановлені прямо на піску біля станції «Морська». За словами учасників акції, в 2015-2016 роках влада селища віддала під забудову три ділянки в цьому районі. До сих пір будівництво там не велося, оскільки ділянки були під арештом.

«Однак наприкінці січня суд зняв арешт, і відразу ж на піску почалося риття котлованів, встановлення огорож, облаштування проїзду прямо через охоронну зону залізниці. Ми вважаємо, це свавілля», - розповів виданню один з учасників протесту.

Нагадаємо, раніше жителі Затоки перекривали трасу, протестуючи проти рішення селищної ради про роздачу сотні земельних ділянок в прибережній зоні.