У Жмеринці призначили нового керівника поліції



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Жмеринський відділ поліції очолив полковник Анатолій Присяжнюк.

23 січня особовому складу працівників нового керівника представив начальник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос.

До цього моменту Анатолій Віталійович Присяжнюк працював начальником Тиврівського відділення поліції. Службу в органах внутрішніх справ України розпочав у липні 2000 року.

На представлення виконуючого обов'язки начальника поліції завітали перший заступник міського голови Анатолій Білоус, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Монастирський, голова районної ради Василь Малярчук, представники державних правоохоронних структур і контролюючих органів.

Юрій Педос побажав успіхів новопризначеному керівнику в підтриманні публічної безпеки на території Жмеринської ОТГ, належній комунікації та співпраці з громадою.

Джерело: zhmerynka.city