Удар балістики по Одесі: влада повідомила, куди цілив ворог

Водій зерновозу, отримав поранення

Сьогодні ввечері, 14 серпня, ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновозу, отримав поранення», – ідеться у повідомленні.

Нині постраждалий шпиталізований у лікарню у стані середнього ступеню важкості. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Як повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук, увечері Росія завдала удару по Одесі ракетою «Іскандер-М» з території окупованого Криму. За попередніми даними, є влучання, на місці працюють відповідні служби. «Можемо підтвердити той факт, що дійсно, ворог атакував Одесу з території тимчасово окупованого Криму. Попередньо, це «Іскандер-М», атакував балістикою. Наскільки мені відомо, є влучання. Там працюють відповідні служби», – заявив Братчук.

Він додав, що подробиці будуть, ймовірно, згодом. Чи є постраждалі, поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, що в Одесі ввечері середи, 14 серпня, пролунав вибух. В області була оголошена повітряна тривога.