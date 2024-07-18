Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння по місту

Сьогодні ввечері, 18 липня, в Одесі пролунав звук вибуху. У регіоні була оголошено повітряна тривога. Про це повідомив мер міста Генадій Труханов.

«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях», – написав він.

Варто зауважити, що у південних областях оголошено сигнал повітряної тривоги. За даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння по місту.

Нагадаємо, 13 липня в Одесі пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблі, поранений матрос.

Раніше повідомлялося, що 4 липня, під час минулої атаки на цивільну портову інфраструктуру Одеського району, окупанти пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. В результаті атаки загинув цивільний чоловік.

Також командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який є уродженцем Одеси, звинувачено у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За його наказом у квітні 2022 року російські літаки випустили ракети по Одесі, внаслідок чого було вбито 8 мирних людей та поранено ще 11.