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    Новини

    Унаслідок ракетного удару по Одесі є поранені

    Унаслідок ракетного удару по Одесі є поранені
    фото: informator.ua

    Кількість постраждалих наразі не відома

    Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Одеському морському порту є поранені. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Сьогодні, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна Росія атакувала порт Одеси ракетами «Калібр». На жаль, є поранені», – повідомив Марченко у відеозверненні.

    Кількість постраждалих він не уточнив.

    Марченко назвав ракетний удар по Одесі «посланням ООН і всьому світу, що Росія не має наміру домовлятися чи зупинятися» і наголосив, що всі угоди з РФ «не стоять паперу, на якому вони написані».

    Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

    Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Унаслідок ракетного удару по Одесі є поранені