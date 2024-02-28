На Київщині лунатиме сигнал тривоги: влада назвала причину

Влада проводитиме тестовий запуск сирени оповіщення

Сьогодні на Київщині близько 11:05 буде лунати сирена. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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«Без паніки місцева влада повідомляє, що через 15 хвилин буде проводитися тестовий запуск сирени оповіщення, тож зберігайте спокій», – йдеться у повідомленні.

Раніше, 26 лютого, сигнал тривоги, який могли чути жителі столиці близько 11:30, лунав через технічні роботи із системами оповіщення.

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Як повідомлялося, у Дарницькому районі столиці відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ. У Дарницькій РДА розповіли, що у ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Зокрема, метою навчань є «нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції».

Триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.