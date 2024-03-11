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Удар по Харкову: з'явилося відео наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову: з'явилося відео наслідків
Рятувальники ліквідовують наслідки влучань у Харкові
фото: скріншот

Російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові

Російські окупанти цієї ночі вдарили по території Слобідського району Харкова. Було пошкоджено житлові будівлі. Відео наслідків опублікувала Харківська обласна прокуратура.

На оприлюднених кадрах видно, що на об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь приборкали. Рятувальники розбирають завали.

Біля пошкодженого об'єкта цивільної інфраструктури на землі можна помітити уламки збитого ворожого «Шахеда».

Як повідомлялося, у ніч на 11 березня російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

Теги: пожежа рятувальники відео Харків

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