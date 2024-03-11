Удар по Харкову: з'явилося відео наслідків

Російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові

Російські окупанти цієї ночі вдарили по території Слобідського району Харкова. Було пошкоджено житлові будівлі. Відео наслідків опублікувала Харківська обласна прокуратура.

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На оприлюднених кадрах видно, що на об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, проте вогонь приборкали. Рятувальники розбирають завали.

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Біля пошкодженого об'єкта цивільної інфраструктури на землі можна помітити уламки збитого ворожого «Шахеда».

Як повідомлялося, у ніч на 11 березня російські загарбники влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«По Харкову знову бʼють «шахедами». В районі щільної житлової забудови «приліт» по обʼєкту цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв. Однак сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.