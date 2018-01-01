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    В центрі Одеси вдруге викрали міні-скульптуру солдата Швейка

    Міська влада сподівається, що зловмисників можна буде відшукати за записами відеокамер
    Вранці 19 лютого перехожі не побачили популярного символу Одеси - міні-скульптури солдата Швейка, встановлену на перетині Дерибасівської та провулку Віце-адмірала Жукова. У мерії виданню «Думська» підтвердили факт викрадення. Зазначається, що міська влада планує заявити в поліцію про зникнення і сподівається, що зловмисників можна
    • Сьогодні, 21:58
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    Постамент, де розміщувалася міні-скульптура
    Фото: «Думська»
    Постамент, де розміщувалася міні-скульптура

    Міська влада сподівається, що зловмисників можна буде відшукати за записами відеокамер

    Вранці 19 лютого перехожі не побачили популярного символу Одеси - міні-скульптури солдата Швейка, встановлену на перетині Дерибасівської та провулку Віце-адмірала Жукова.

    У мерії виданню «Думська» підтвердили факт викрадення.

    Зазначається, що міська влада планує заявити в поліцію про зникнення і сподівається, що зловмисників можна буде відшукати за записами відеокамер.

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    Так скульптура Швейка виглядала до викрадення

    Нагадаємо, вперше скульптуру-символ викрали в квітні 2017 року. Зловмисницею виявилася місцева мешканка, яка раніше відбувала покарання за крадіжки. Її знайшли через кілька днів.

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