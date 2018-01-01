В центрі Одеси вдруге викрали міні-скульптуру солдата Швейка
- Сьогодні, 21:58
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Фото: «Думська»
Постамент, де розміщувалася міні-скульптура
Міська влада сподівається, що зловмисників можна буде відшукати за записами відеокамер
Вранці 19 лютого перехожі не побачили популярного символу Одеси - міні-скульптури солдата Швейка, встановлену на перетині Дерибасівської та провулку Віце-адмірала Жукова.
У мерії виданню «Думська» підтвердили факт викрадення.
Зазначається, що міська влада планує заявити в поліцію про зникнення і сподівається, що зловмисників можна буде відшукати за записами відеокамер.
Так скульптура Швейка виглядала до викрадення
Нагадаємо, вперше скульптуру-символ викрали в квітні 2017 року. Зловмисницею виявилася місцева мешканка, яка раніше відбувала покарання за крадіжки. Її знайшли через кілька днів.