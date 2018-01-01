В центрі Одеси вдруге викрали міні-скульптуру солдата Швейка

Міська влада сподівається, що зловмисників можна буде відшукати за записами відеокамер

Вранці 19 лютого перехожі не побачили популярного символу Одеси - міні-скульптури солдата Швейка, встановлену на перетині Дерибасівської та провулку Віце-адмірала Жукова. У мерії виданню «Думська» підтвердили факт викрадення. Зазначається, що міська влада планує заявити в поліцію про зникнення і сподівається, що зловмисників можна