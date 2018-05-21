В Ізмаїльському районі чоловік побив пенсіонерку та забрав в неї золотий ланцюжок і хрестик

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Правоохоронці встановили зловмисника, який скоїв розбійний напад на пенсіонерку

Чоловіка затримали. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області. повідомляє «Главком».

Бажаючи швидко поживитися, 26-річний мешканець с. Комишівка не знайшов іншого способу, як пограбувати стареньку односельчанку. Вночі він проник до її будинку і став вимагати гроші. Зіткнувшись зі спротивом, зловмисник почав бити стареньку, допоки та не віддала дві тисячі заощаджень. Їх виявилося замало розбійнику, тож на додачу він зняв з потерпілої золотий ланцюжок із хрестиком, після чого втік.

Отримавши повідомлення про скоєння розбою, правоохоронці негайно прибули на місце події. Маючи детальний опис викрадених прикрас, працівники поліції перевірили місцеві ломбарди та з’ясували, куди зловмисник здав золоті вироби. Незабаром встановили і особу розбійника.

«Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Ізмаїльським судом йому обраний запобіжний захід – тримання під вартою, - прокоментував ситуацію начальник Ізмаїльського відділу поліції полковник поліції Роман Галкін. - За вчинений особливо тяжкий злочин чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове слідство триває».



