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    В Одесі анонім «замінував» райвідділ поліції

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    <p>За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження</p> - В Одесі анонім «замінував» райвідділ поліції

    За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження

    Сигнал від невідомого надійшов на лінію 102 у понеділок ввечері

    Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Суворовського відділу поліції Одеси. 

    Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Сигнал від невідомого надійшов на лінію 102 у понеділок ввечері.

    З будівлі було евакуйовано співробітників та відвідувачів, всередину зайшли вибухотехніки і кінологи. Вибухових пристроїв вони не знайшли.

    Зараз відділ поліції знову працює в штатному режимі.

    За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження.

    Нагадаємо, минулого тижня в Одесі правоохоронці встановили та затримали лжемінера, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в торговельному центрі.

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