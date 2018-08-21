В Одесі анонім «замінував» райвідділ поліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження

Сигнал від невідомого надійшов на лінію 102 у понеділок ввечері

Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Суворовського відділу поліції Одеси.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Сигнал від невідомого надійшов на лінію 102 у понеділок ввечері.

З будівлі було евакуйовано співробітників та відвідувачів, всередину зайшли вибухотехніки і кінологи. Вибухових пристроїв вони не знайшли.

Зараз відділ поліції знову працює в штатному режимі.

За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі правоохоронці встановили та затримали лжемінера, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в торговельному центрі.