В Одесі анонім «замінував» райвідділ поліції
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За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження
Сигнал від невідомого надійшов на лінію 102 у понеділок ввечері
Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Суворовського відділу поліції Одеси.
Про це повідомляє місцеве видання «Думська».
Сигнал від невідомого надійшов на лінію 102 у понеділок ввечері.
З будівлі було евакуйовано співробітників та відвідувачів, всередину зайшли вибухотехніки і кінологи. Вибухових пристроїв вони не знайшли.
Зараз відділ поліції знову працює в штатному режимі.
За фактом неправдивого сигналу про підготовку теракту відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, минулого тижня в Одесі правоохоронці встановили та затримали лжемінера, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в торговельному центрі.