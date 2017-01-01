  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    В Одесі бензовоз протаранив п'ять машин і в'їхав в магазин

    Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину
    Сьогодні вранці на селищі Котовського сталася дорожня пригода за участю бензовоза. За словами очевидців, некерована машина перетнула проспект Добровольського і попрямувала по вузькому проїзду, попутно таранячи припарковані машини. Всього пошкоджено п'ять автомобілів Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину.
    • Вчора, 12:18
    • Розсилка

    Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину

    Сьогодні вранці на селищі Котовського сталася дорожня пригода за участю бензовоза.

    За словами очевидців, некерована машина перетнула проспект Добровольського і попрямувала по вузькому проїзду, попутно таранячи припарковані машини. Всього пошкоджено п'ять автомобілів

    Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину. Інформації про постраждалих не надходило.

    Водій бензовоза розповів правоохоронцям, що у автівки відмовили гальма. Ознак алкогольного сп'яніння у нього не виявлено.

    Читайте також
    ДТП Одеса водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ