В Одесі бензовоз протаранив п'ять машин і в'їхав в магазин

Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину

Сьогодні вранці на селищі Котовського сталася дорожня пригода за участю бензовоза. За словами очевидців, некерована машина перетнула проспект Добровольського і попрямувала по вузькому проїзду, попутно таранячи припарковані машини. Всього пошкоджено п'ять автомобілів Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину.



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Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину

Сьогодні вранці на селищі Котовського сталася дорожня пригода за участю бензовоза.

За словами очевидців, некерована машина перетнула проспект Добровольського і попрямувала по вузькому проїзду, попутно таранячи припарковані машини. Всього пошкоджено п'ять автомобілів

Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину. Інформації про постраждалих не надходило.

Водій бензовоза розповів правоохоронцям, що у автівки відмовили гальма. Ознак алкогольного сп'яніння у нього не виявлено.