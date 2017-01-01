В Одесі бензовоз протаранив п'ять машин і в'їхав в магазин
- Вчора, 12:18
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Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину
Сьогодні вранці на селищі Котовського сталася дорожня пригода за участю бензовоза.
За словами очевидців, некерована машина перетнула проспект Добровольського і попрямувала по вузькому проїзду, попутно таранячи припарковані машини. Всього пошкоджено п'ять автомобілів
Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в'їхав в будівлю магазину. Інформації про постраждалих не надходило.
Водій бензовоза розповів правоохоронцям, що у автівки відмовили гальма. Ознак алкогольного сп'яніння у нього не виявлено.