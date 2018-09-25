В Одесі через сильну зливу затопило вулиці
-
Розсилка
Фото: «Думская»
В Одесі через сильну зливу затопило вулиці
Унаслідок підтоплень у місті утворилися значні затори
В Одесі ввечері 24 вересня пройшла сильна злива, унаслідок чого деякі вулиці міста затопило.
Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
«Злива відразу ж затопила найвразливіші до дощу вулиці — Балківську, Приморську, Французький бульвар, Польський спуск», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок підтоплень у місті утворилися значні затори.
На Митній площі зливові стоки зруйнували люки каналізації.
На перехресті вулиці Успенської та Маразліївської дерево впало на лінії зовнішнього освітлення.
Як повідомлялося, в Україні 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту.