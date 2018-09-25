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    В Одесі через сильну зливу затопило вулиці

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    <span>В Одесі через сильну зливу затопило вулиці</span><span>&nbsp;</span> - В Одесі через сильну зливу затопило вулиці
    Фото: «Думская»
    В Одесі через сильну зливу затопило вулиці 

    Унаслідок підтоплень у місті утворилися значні затори

    В Одесі ввечері 24 вересня пройшла сильна злива, унаслідок чого деякі вулиці міста затопило.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    «Злива відразу ж затопила найвразливіші до дощу вулиці — Балківську, Приморську, Французький бульвар, Польський спуск», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що унаслідок підтоплень у місті утворилися значні затори.

    На Митній площі зливові стоки зруйнували люки каналізації.

    На перехресті вулиці Успенської та Маразліївської дерево впало на лінії зовнішнього освітлення.

    Як повідомлялося, в Україні 26-27 вересня очікуються заморозки на поверхні грунту.

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