В Одесі люди повстали проти дій міської влади

Батьки школярів проти чиновників

В Одесі батьки пішли проти чиновників: у суді люди відстоюють право дітей навчатися у школі. Справа в тому, що місцева влада заборонила відвідувати заняття школярам без щеплень. Чотирьом тисячам дітей закрили двері закладів. Батьки вийшли на протести і подали до суду. Місяць карантину пережили одеські учні. Коли ж прийшов час йти до школи, то



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В Одесі дітям без щеплень забороняють відвідувати навчальні заклади

Батьки школярів проти чиновників

В Одесі батьки пішли проти чиновників: у суді люди відстоюють право дітей навчатися у школі. Справа в тому, що місцева влада заборонила відвідувати заняття школярам без щеплень. Чотирьом тисячам дітей закрили двері закладів. Батьки вийшли на протести і подали до суду.

Місяць карантину пережили одеські учні. Коли ж прийшов час йти до школи, то близько 4 тисяч дітей туди не пустили, бо вони не мали щеплення від кору. Батьки обурились і навіть пішли до суду.

Рішення у безпрецедентній судовій справі «батьки проти чиновників» ще немає. Але у мерії вже скасували скандальну заборону. Кажуть, не через позов, просто епідемія пішла на спад. І попри те, що вакцина у місті закінчилася, запевняють: кількість нещеплених дітей з вересня зменшилася.

«Ситуація з кором в Одесі стабілізувалась. В січні вакциновано понад 10 тисяч людей. Ми досягли колективного імунітету понад 95%», – розповів директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Євген Григор'єв.

Спалахи кору трапляються кожні 5 – 7 років, тому така ситуація медиків не здивувала. Загалом в Одесі за останні місяці захворіло близько 700 людей. Але вакцинація, за яку так агітували можновладці, не є абсолютним захистом, стверджують експерти. Щоби учні наздогнали пропущені заняття – в міськраді вдалися до інновацій.

«За цей час вони могли отримувати знання в режимі онлайн. Були записані уроки з основних предметів і викладені на сайті департаменту освіти», – пояснила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Вчителів лише попросили не робити дітям одразу екзамени, а дати час на адаптацію та допомогти індивідуальними консультаціями.

Джерело: 24 канал