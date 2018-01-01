Посадовці Одеської митниці погоріли на хабарі

Митники за хабар обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю

Правоохоронці Одещини ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Під час розслідування були затримані керівник відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглий – інспектор, який в інтересах начальника одержав від підприємства неправомірну



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Затримання одного з хабарників

Митники за хабар обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю

Правоохоронці Одещини ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці.

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Під час розслідування були затримані керівник відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглий – інспектор, який в інтересах начальника одержав від підприємства неправомірну вигоду. За ці неправомірні кошти митники обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю.

«Правоохоронці встановили причетність до оборудок та затримали старшого інспектора управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці, який, залучивши до схеми колишнього митника у якості посередника, отримав через нього хабара від підприємця за безперешкодне митне оформлення 9 контейнерів. Загалом фігуранти злочинної схеми одержали 1 тис. 350 доларів США неправомірної вигоди від підприємців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині корупціонери влаштували сімейний «підряд»: чиновник потрапив до в’язниці, а дружина відбулася штрафом.