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    Посадовці Одеської митниці погоріли на хабарі

    Митники за хабар обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю
    Правоохоронці Одещини ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Під час розслідування були затримані керівник відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглий – інспектор, який в інтересах начальника одержав від підприємства неправомірну
    • Вчора, 23:41
    • Розсилка
    Затримання одного з хабарників
    Затримання одного з хабарників

    Митники за хабар обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю

    Правоохоронці Одещини ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці.

    Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

    Під час розслідування були затримані керівник відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглий – інспектор, який в інтересах начальника одержав від підприємства неправомірну вигоду. За ці неправомірні кошти митники обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю.

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    «Правоохоронці встановили причетність до оборудок та затримали старшого інспектора управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці, який, залучивши до схеми колишнього митника у якості посередника, отримав через нього хабара від підприємця за безперешкодне митне оформлення 9 контейнерів. Загалом фігуранти злочинної схеми одержали 1 тис. 350 доларів США неправомірної вигоди від підприємців», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Волині корупціонери влаштували сімейний «підряд»: чиновник потрапив до в’язниці, а дружина відбулася штрафом.

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