Посадовці Одеської митниці погоріли на хабарі
- Вчора, 23:41
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Розсилка
Митники за хабар обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю
Правоохоронці Одещини ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці.
Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
Під час розслідування були затримані керівник відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглий – інспектор, який в інтересах начальника одержав від підприємства неправомірну вигоду. За ці неправомірні кошти митники обіцяли без перешкод розмитнити вантаж, що надійшов з Китаю.
«Правоохоронці встановили причетність до оборудок та затримали старшого інспектора управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці, який, залучивши до схеми колишнього митника у якості посередника, отримав через нього хабара від підприємця за безперешкодне митне оформлення 9 контейнерів. Загалом фігуранти злочинної схеми одержали 1 тис. 350 доларів США неправомірної вигоди від підприємців», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Волині корупціонери влаштували сімейний «підряд»: чиновник потрапив до в’язниці, а дружина відбулася штрафом.