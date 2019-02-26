В Одесі минулого тижня народилися 155 малюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 155 немовлят.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 87. Також за тиждень народилися 68 юних одеситок.

Найбільша кількість новонароджених минулого тижня з'явилася на світ у міському пологовому будинку №2, де побачили світ 36 немовлят.

Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть п'ять міських пологових будинків та обласний перинатальний центр.