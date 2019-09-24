В Одесі минулого тижня народилися 194 немовлят



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси народилися 194 немовлят, що на 16 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі нових жителів Одеси - дві пари близнюків.

Чисельна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з'явилося на світ 103 - на 5 більше, ніж попереднього тижня. Новонароджені одеситки також демонструють хороші темпи приросту - минулого тижня народилася 91 дівчинка, що на 11 дітей перевищує показник попереднього тижня.

Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 56 малюків.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти: №1, №2, №5 і №7. У пологовому будинку №4 проводяться щорічна планова дезінфекція та косметичний ремонт. Роботу пологового будинку №4 у звичайному режимі планується відновити з 1 жовтня 2019 року.