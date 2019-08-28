В Одесі минулого тижня народилися 211 малюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 211 немовлят, що на 14 дітей більше, ніж попереднього тижня. У числі маленьких одеситів - дві двійні.

Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули чисельну перевагу над дівчатками з мінімальною перевагою - на світ з'явилися 106 маленьких одеситів і 105 юних одеситок.

Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де побачили світ 78 немовлят.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі проводять чотири міських пологових будинки з п'яти - №2, №4, №5 та №7. У пологовому будинку №1 проводяться щорічна планова дезінфекція та косметичний ремонт. Роботу пологового будинку у звичайному режимі планується відновити з 11 вересня 2019 року.