В Одесі минулого тижня народився 191 малюк



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явився на світ 191 новонароджений, що на 11 дітей більше, ніж попереднього тижня. За тиждень населення Одеси поповнили п'ять пар близнюків.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 107 - на 12 більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 84 маленькі одеситки.

Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з'явилися на світ 70 малюків.

Відсьогодні після завершення косметичного ремонту і дезінфекції відновлено прийом вагітних, роділь і породіль у міському пологовому будинку №2.

З 7 червня 2019 року для проведення щорічної планової дезінфекції та косметичного ремонту протягом місяця буде припинено госпіталізацію пацієнток до міського пологового будиноку №7.