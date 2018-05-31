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    Співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі

    • Розсилка
    Співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі

    Правоохоронці затримали посадовця військового комісаріату

    У Вінниці співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримали чиновника військового комісаріату, який вимагав від призовника 200 доларів США.

    Про це інформує прес-служба відомства, повідомляє «Главком».

    Дану суму коштів керівник відділення одного з військкоматів області вимагав за сприяння у наданні відстрочки від призову на службу в Збройних силах України.

    Працівники Управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції, Служби безпеки України в області та військової прокуратури Вінницького гарнізону затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди від жителя області в розмірі 100 доларів США та 2600 гривень.

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    Співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі
    Співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі
    Співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі
    Співробітник військомату у Вінниці попався на хабарі

    Посадовця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Фігуранту загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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