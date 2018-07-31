В Одесі на пляжі у жінки почалися пологи
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Розсилка
Щаслива подія у Південній Пальмірі
В Одесі жінка на Трасі здоров'я народила двійню.
Про це повідомило видання «Думська», посилаючись на інформацію співробітників «Муніципальної охорони».
Жінка відпочивала на пляжі «Отрада», коли у неї почалися раптово пологи. Діти з'явилися на світ на Трасі здоров'я, близько Віце-адмірала Жукова.
Одну дитину «прийняла» охорона порядку, другим вже зайнялася швидка. Пологи пройшли успішно.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що минулого тижня в Одесі народилися 298 малюків.