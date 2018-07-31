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    В Одесі на пляжі у жінки почалися пологи

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    В Одесі на пляжі у жінки почалися пологи

    Щаслива подія у Південній Пальмірі

    В Одесі жінка на Трасі здоров'я народила двійню.

    Про це повідомило видання «Думська», посилаючись на інформацію співробітників «Муніципальної охорони».

    Жінка відпочивала на пляжі «Отрада», коли у неї почалися раптово пологи. Діти з'явилися на світ на Трасі здоров'я, близько Віце-адмірала Жукова.

    Одну дитину «прийняла» охорона порядку, другим вже зайнялася швидка. Пологи пройшли успішно.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що минулого тижня в Одесі народилися 298 малюків.

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