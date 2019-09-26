В Одесі нагородили бібліотекарів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек кращим бібліотекарям Центральної бібліотечної системи для дітей Одеси вручили нагороди

24 вересня 2019 року, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, у дитячій бібліотеці-філії № 21 відбулося нагородження кращих бібліотекарів Центральної бібліотечної системи для дітей Одеси.

Провідна спеціалістка відділу з роботи з бібліотеками та історико-топонімічною комісією департаменту культури та туризму Одеської міської ради Анжела Василіна привітала співробітників бібліотек з професійним святом і вручила Почесні знаки Одеського міського голови «Подяка» завідувачкам філіями-бібліотеками Валентині Гвоздяниці і Наталії Белінській.

Грамоти департаменту культури та туризму Одеської міської ради отримали: завідувачка філією-бібліотекою № 21 Олена Хорошилова, завідувачка універсального читального залу Уляна Крістя, методист відділу бібліотечного маркетингу Олександр Баламса.

Також грамотами Одеської обласної організації профспілок працівників культури були нагороджені кращі співробітники Центральної бібліотечної системи для дітей Одеси.

З нагоди професійного свята бібліотекарів привітали виконанням музичних, поетичних творів юні читачі. Літературно-музичну композицію представила Людмила Волкова. Музичним подарунком став виступ артистів-вокалістів Одеського національного театру опери та балету.