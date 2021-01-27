В Одесі не працює чотири трамвайні маршрути

Через аварії за участю авто та трамваю, рух обмежено

Чотири трамвайні маршрути не працює в Одесі станом на 10:00. Про це «Думській» повідомили у КП «Одесміськелектротранс».

Зокрема, тимчасово зупинено рух за маршрутами №1 (на Паустовського зійшов з рейок вагон), №10 (у кінцевій на Іцхака Рабина у трамвай врізався автомобіль, через що вагон зійшов з рейок), №17 (через ДТП на Фонтанській дорозі, там зіткнулися дві машини) і №15 (на Льва Толстого вагон пошкодив пантограф).

Крім того, вранці деякий час не працював маршрут №5 – через гілки, що впала на Пантелеймонівській. Зараз він вже розблоковано.

Нагадаємо, що в Одесі з 30 січня зміниться рух та маршрут автобусів по вулиці Водопровідна.