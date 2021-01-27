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    В Одесі не працює чотири трамвайні маршрути

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    Деякі маршрути вже розблоковано - В Одесі не працює чотири трамвайні маршрути
    Деякі маршрути вже розблоковано
    Фото з відкритих джерел

    Через аварії за участю авто та трамваю, рух обмежено

    Чотири трамвайні маршрути не працює в Одесі станом на 10:00. Про це «Думській» повідомили у КП «Одесміськелектротранс».

    Зокрема, тимчасово зупинено рух за маршрутами №1 (на Паустовського зійшов з рейок вагон), №10 (у кінцевій на Іцхака Рабина у трамвай врізався автомобіль, через що вагон зійшов з рейок), №17 (через ДТП на Фонтанській дорозі, там зіткнулися дві машини) і №15 (на Льва Толстого вагон пошкодив пантограф).

    Крім того, вранці деякий час не працював маршрут №5 – через гілки, що впала на Пантелеймонівській. Зараз він вже розблоковано.

    Нагадаємо, що в Одесі з 30 січня зміниться рух та маршрут автобусів по вулиці Водопровідна.

    Теги: ДТП Одеса машини автомобіль
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