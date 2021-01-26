В Одесі з 30 січня зміниться рух та маршрут автобусів по вулиці Водопровідна

У місті перекриють рух для транспорту від 30 січня до завершення робіт

У місті перекриють рух для транспорту від 30 січня до завершення робіт

Через ремонт на вулиці Водопровідній в Одесі перекриють рух для транспорту

У зв’язку з тимчасовим закриттям руху автотранспорту по вул. Водопровідній (на ділянці від Італійського бульвару до виїзду з автостанції «Старосінна»), департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради з 30 січня 2021 року і до завершення ремонтних робіт вносяться зміни тимчасового характеру в схеми руху автобусних маршрутів загального користування:

автобусних маршрутів №№ 117, 149, 220а:

• у напрямку руху до 1-ї ст. Люстдорфської дороги – від вул. Катерининської на вул. Пантелеймонівську, вул. Старопортофранківську, вул. Болгарську, вул. Мечникова, пров. Високий, вул. Водопровідну і далі за маршрутами;

автобусних маршрутів №№ 128, 201, 202:

• у напрямку руху до пл. Старосінної - від вул. Водопровідної, на Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Краснова, вул. Артилерійську, вул. Водопровідну (правий поворот), пл. Старосінну і далі за маршрутами;

автобусного маршруту № 214:

• у напрямку руху до 1-ї ст. Люстдорфської дороги – від вул. Старопортофранківської на вул. Болгарську, вул. Мечникова, пров. Високий, вул. Водопровідну і далі за маршрутом;

автобусного маршруту № 121:

• у напрямку руху до ТЦ "Метро" - від вул. Преображенської на вул. Пантелеймонівську, вул. Старопортофранківську, вул. Болгарську, вул. Мечникова, пров. Високий, вул. Водопровідну і далі за маршрутом;

автобусного маршруту № 237:

• у напрямку руху до Куликова поля – від вул. Рішельєвської на вул. М. Арнаутську, вул. Гімназичну, Італійський бульвар (кінцева зупинка автобусного маршруту № 190);

• у напрямку руху до вул. Агрономічної – від Італійського бульвару на Привокзальну площу і далі за маршрутом.